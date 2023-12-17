Путин во второй раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Москва, 17 декабря, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после выступления на съезде партии «Единая Россия» снова вернулся на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ.
Главе государства провели экскурсию по павильону. Среди прочих, Путин прошёл около павильона Республики Дагестан.
Это второй раз, когда Путин посетил выставку. Перед съездом президент осмотрел экспозицию регионов, расположенную в павильоне № 75. Его сопроводила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Планировалось, что Путину представят, в частности, стенды Санкт-Петербурга, Архангельской, Омской, Тюменской и других областей.
Как сообщало ИА Регнум, впервые выставку «Россия» Путин посетил 4 декабря. Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», а также осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.
Также во время экскурсии Путин пообщался с детьми. Так, один мальчик рассказал главе государства о своем экологическом проекте — он построил скворечник и убрал мусор на «Тропе здоровья» в Ставрополе. Кроме того, российский лидер вместе с ребятами оставил послание на стене павильона, он написал «Исполнения желаний, планов».
Глава государства заявил, что региональные экспозиции на международной выставке-форуме на ВДНХ являются одними из самых ярких и интересных для посетителей.
В ходе прямой линии 14 декабря Путин пообещал вновь посетить ВДНХ и осмотреть выставки регионов в рамках форума «Россия».