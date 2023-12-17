Москва, 17 декабря, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после выступления на съезде партии «Единая Россия» снова вернулся на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Главе государства провели экскурсию по павильону. Среди прочих, Путин прошёл около павильона Республики Дагестан.

Это второй раз, когда Путин посетил выставку. Перед съездом президент осмотрел экспозицию регионов, расположенную в павильоне № 75. Его сопроводила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Планировалось, что Путину представят, в частности, стенды Санкт-Петербурга, Архангельской, Омской, Тюменской и других областей.

Как сообщало ИА Регнум, впервые выставку «Россия» Путин посетил 4 декабря. Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», а также осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

Также во время экскурсии Путин пообщался с детьми. Так, один мальчик рассказал главе государства о своем экологическом проекте — он построил скворечник и убрал мусор на «Тропе здоровья» в Ставрополе. Кроме того, российский лидер вместе с ребятами оставил послание на стене павильона, он написал «Исполнения желаний, планов».

Глава государства заявил, что региональные экспозиции на международной выставке-форуме на ВДНХ являются одними из самых ярких и интересных для посетителей.

В ходе прямой линии 14 декабря Путин пообещал вновь посетить ВДНХ и осмотреть выставки регионов в рамках форума «Россия».