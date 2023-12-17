Москва, 17 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня, по пока точных дат нет. Об этом 17 декабря сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Алексей Никольский

«На повестке дня, в контакте с нашими турецкими партнерами, но пока точных дат нет», — сказал Песков журналистам.

Как уточнил представитель Кремля, это вопрос согласования графиков двух президентов. Он напомнил, что Путин в ходе прямой линии заявил, что готов совершить такой визит. В этой связи Песков отметил, что Путин совершит визит, как только представится возможность. Сейчас акцент больше на внутренние процессы, заявил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 4 декабря заявил, что ожидает много новых интересных проектов с Турцией, в том числе в сфере торговли и высоких технологий. В качестве примера уже реализуемых проектов глава государства назвал энергетическое сотрудничество. Взаимодействие в этой сфере, как указал президент, носит подлинно стратегический характер.

В сентябре Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах. Российский лидер отметил, что доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается.