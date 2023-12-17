Москва, 17 декабря, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Победа в специальной военной операции будет для России всенародной, как это было во время Великой Отечественной войны. Об этом 17 декабря заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на её съезде.

Сергей Батурин/РИА Новости

В ходе выступления Медведев напомнил слова советского маршала Константина Рокоссовского о том, что Великая Отечественная война была всенародной и победа над врагом тоже была всенародной.

«Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе», — сказал он.

Председатель партии отметил, что в ходе СВО Россия, как и в годы Великой Отечественной войны, борется с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого пустым звуком являются не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества и принцип добрососедства.

Медведев подчеркнул, что противники России плохо выучили уроки тысячелетней истории и сейчас расписываются в своем бессилии, терпя поражение.

«Неудивительно. Тем более что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что он уверен в победе России в специальной военной операции. Глава государства также добавил, что мир на территории Украины наступит тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом.

В сентябре 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в спецоперации.