Медведев заявил, что победа в спецоперации будет для России всенародной
Москва, 17 декабря, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Победа в специальной военной операции будет для России всенародной, как это было во время Великой Отечественной войны. Об этом 17 декабря заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на её съезде.
В ходе выступления Медведев напомнил слова советского маршала Константина Рокоссовского о том, что Великая Отечественная война была всенародной и победа над врагом тоже была всенародной.
«Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе», — сказал он.
Председатель партии отметил, что в ходе СВО Россия, как и в годы Великой Отечественной войны, борется с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого пустым звуком являются не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества и принцип добрососедства.
Медведев подчеркнул, что противники России плохо выучили уроки тысячелетней истории и сейчас расписываются в своем бессилии, терпя поражение.
«Неудивительно. Тем более что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества», — добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что он уверен в победе России в специальной военной операции. Глава государства также добавил, что мир на территории Украины наступит тогда, когда Россия достигнет всех целей, поставленных перед началом.
В сентябре 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в спецоперации.