Путин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей «Единой России»
Москва, 17 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал поддержку участников спецоперации важнейшей задачей партии «Единая Россия». Об этом он сказал на её съезде 17 декабря.
Как отметил глава государства, он в курсе готовности бойцов на всё для защиты своей Родины.
«Работа с лидерами общественного мнения, профессионалами, которые добиваются успеха, с волонтёрами и, конечно, с нашими героями — ветеранами специальной военной операции — должна быть важнейшей для «Единой России», — заявил Путин.
Сами военные говорят, что готовы сделать всё от них зависящее, чтобы защитить Россию, добавил глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин заявил, что фонд поддержки участников СВО работает хорошо. Во время прямой линии он предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов. Вместе с тем он поблагодарил россиян, добровольно помогающих военным на фронте, направляя им пожертвования. По словам Путина, их сумма составила уже выше 10 млрд рублей.