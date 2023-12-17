Москва, 17 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал поддержку участников спецоперации важнейшей задачей партии «Единая Россия». Об этом он сказал на её съезде 17 декабря.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как отметил глава государства, он в курсе готовности бойцов на всё для защиты своей Родины.

«Работа с лидерами общественного мнения, профессионалами, которые добиваются успеха, с волонтёрами и, конечно, с нашими героями — ветеранами специальной военной операции — должна быть важнейшей для «Единой России», — заявил Путин.

Сами военные говорят, что готовы сделать всё от них зависящее, чтобы защитить Россию, добавил глава государства.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин заявил, что фонд поддержки участников СВО работает хорошо. Во время прямой линии он предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов. Вместе с тем он поблагодарил россиян, добровольно помогающих военным на фронте, направляя им пожертвования. По словам Путина, их сумма составила уже выше 10 млрд рублей.