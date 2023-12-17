Москва, 17 декабря, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Попытки нарушить межнациональное и межрелигиозное согласие — это предательство и преступление против России. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».

Известия/Константин Кокошкин

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«Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное гражданское согласие — это предательство и преступление против России», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе совмещённых прямой линии и большой пресс-конференции пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри. Глава государства также указал на то, что в России огромную роль играют конфессии и обращение к традиционным ценностям, а также взвешенная внутренняя и внешняя политика государства.

Президент 28 ноября заявил, что Россия будет считать агрессией любые попытки извне вмешаться во внутренние дела страны и спровоцировать межрелигиозный раздор. Он подчеркнул, что российские власти дадут соответствующий ответ на терроризм и экстремизм.