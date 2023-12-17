Москва, 17 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Масштаб стоящих перед Россией исторических задач требует сплочения усилий всех патриотических сил. Об этом 17 декабря на съезде партии «Единая Россия» заявил президент страны Владимир Путин.

Известия/Павекл Волков

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853738" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава государства подчеркнул, что сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность.

«Перед нами, без всякого преувеличения, ― исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил», ― сказал Путин.

Он добавил, что власти предстоит с народом России отстаивать суверенитет страны, укреплять её развитие и работать на консолидацию общества.

«Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, всё то, что дорого нам, — нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей», ― заявил российский лидер.

Также глава государства назвал конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны, но при соблюдении интересов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 октября завил, что величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность страны.

Российский лидер подчеркнул, что существование России без суверенитета невозможно. Тогда её не будет в том виде, в котором она существовала тысячи лет, сказал Путин. Речь идёт об укреплении безопасности, общественного суверенитета, обеспечении прав граждан и безопасности в сфере экономики, технологий, развитии парламентаризма.

Президент добавил, что Россия, в отличие от ряда других стран, не может обменять свой суверенитет на колбасу и стать чьим-либо сателлитом.