Путин заявил о стоящих перед Россией исторических задачах
Москва, 17 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Масштаб стоящих перед Россией исторических задач требует сплочения усилий всех патриотических сил. Об этом 17 декабря на съезде партии «Единая Россия» заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность.
«Перед нами, без всякого преувеличения, ― исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил», ― сказал Путин.
Он добавил, что власти предстоит с народом России отстаивать суверенитет страны, укреплять её развитие и работать на консолидацию общества.
«Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, всё то, что дорого нам, — нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей», ― заявил российский лидер.
Также глава государства назвал конкуренцию и многообразие идей залогом развития страны, но при соблюдении интересов.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 5 октября завил, что величие России кроется в суверенитете, а он основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность страны.
Российский лидер подчеркнул, что существование России без суверенитета невозможно. Тогда её не будет в том виде, в котором она существовала тысячи лет, сказал Путин. Речь идёт об укреплении безопасности, общественного суверенитета, обеспечении прав граждан и безопасности в сфере экономики, технологий, развитии парламентаризма.
Президент добавил, что Россия, в отличие от ряда других стран, не может обменять свой суверенитет на колбасу и стать чьим-либо сателлитом.