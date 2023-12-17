Москва, 17 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Поддержка «Единой России», выдвинувшей президента Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах, очень важна. Об этом глава государства заявил 17 декабря на съезде партии.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия»

«Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надёжную поддержку. Для меня она значима и важна», — сказал Путин.

Обращаясь к съезду, он отметил, что вместе предстоит многое сделать для страны. Перед руководством России стоят исторические задачи, для решения которых нужна сплочённость всех патриотических сил.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853735" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Выступление на съезде ЕР

Как сообщало ИА Регнум, на пленарном заседании XXI съезда «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина в качестве кандидата в президенты на выборах, которые состоятся в марте. Съезд поддержал кандидатуру Путина единогласно.

Выборы будут проходить 15–17 марта 2024 года. О своих планах баллотироваться на выборах Путин сообщил в Кремле 8 декабря на церемонии вручения наград.