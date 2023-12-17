Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержу своей кандидатуры на выборах
Москва, 17 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Поддержка «Единой России», выдвинувшей президента Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах, очень важна. Об этом глава государства заявил 17 декабря на съезде партии.
«Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надёжную поддержку. Для меня она значима и важна», — сказал Путин.
Обращаясь к съезду, он отметил, что вместе предстоит многое сделать для страны. Перед руководством России стоят исторические задачи, для решения которых нужна сплочённость всех патриотических сил.
Как сообщало ИА Регнум, на пленарном заседании XXI съезда «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина в качестве кандидата в президенты на выборах, которые состоятся в марте. Съезд поддержал кандидатуру Путина единогласно.
Выборы будут проходить 15–17 марта 2024 года. О своих планах баллотироваться на выборах Путин сообщил в Кремле 8 декабря на церемонии вручения наград.