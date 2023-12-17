Никто не может навязывать России свои правила, заявил Медведев
Москва, 17 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Россия не позволит никому диктовать правила, которые нарушали бы её традиции и противоречили бы её интересам, заявил 17 декабря замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.
«Мы никому не позволим внушать нам чужие идеи, диктовать правила, которые противоречат нашим укладам, нашим традициям, поддерживать ксенофобию и экстремизм, вести деструктивную деятельность на средства и по указанию наших врагов», — заявил Медведев.
Также Медведев, выступая на съезде, поддержал президента России Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих в марте выборах главы государства. Медведев сказал, что «Единая Россия» сделает всё для безоговорочной победы Путина на предстоящих выборах.
В ходи встречи со школьниками и студентами 11 декабря Медведев заявил о колоссальном кризисе системы международного права. Сегодня под ударом находятся все достижения в этой сфере, достигнутые в ХХ веке.