Москва, 17 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Россия не позволит никому диктовать правила, которые нарушали бы её традиции и противоречили бы её интересам, заявил 17 декабря замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.

Павел Бедняков / РИА Новости Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев

«Мы никому не позволим внушать нам чужие идеи, диктовать правила, которые противоречат нашим укладам, нашим традициям, поддерживать ксенофобию и экстремизм, вести деструктивную деятельность на средства и по указанию наших врагов», — заявил Медведев.

Также Медведев, выступая на съезде, поддержал президента России Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих в марте выборах главы государства. Медведев сказал, что «Единая Россия» сделает всё для безоговорочной победы Путина на предстоящих выборах.

В ходи встречи со школьниками и студентами 11 декабря Медведев заявил о колоссальном кризисе системы международного права. Сегодня под ударом находятся все достижения в этой сфере, достигнутые в ХХ веке.