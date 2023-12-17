Пермь, 17 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Женщина и двое детей погибли в дорожной аварии на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили 17 декабря в пресс-службе управления МВД по Пермскому краю.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Авария произошла в 13:30 (11:30 мск) на 139-м км трассы. Женщина 1989 года рождения выехала на автомобиле Kia на полосу встречного движения. По какой причине она сделала это, не известно.

В результате иномарка столкнулась с двумя другими автомобилями — Chevrolet и грузовиком Volvo.

«В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров Kia скончались от полученных травм», — сообщили в пресс-службе.

По факту ДТП полиция начала проверку для установления всех обстоятельств аварии.

Как сообщало ИА Регнум, двое детей и пятеро взрослых получили травмы в дорожной аварии в Удмуртии. Столкнулись Lada Vesta и микроавтобус «Газель-Next», перевозивший детей. Школьный автобус, в котором находились 17 человек, включая восьмерых детей, съехал из-за столкновения в кювет.

В результате ДТП в Костромской области 13 декабря погиб водитель автобуса, который вёз в Москву учителей и руководителей образовательных учреждений. Ещё нескольким пострадавшим потребовалась помощь врачей.