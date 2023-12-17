Париж, 17 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от участия в матче финала турнира во французском Бур-дё-Пеаж против российской спортсменки Мирры Андреевой. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Марта Костюк

Спортсменка из Украины приняла такое решение из-за «геополитической ситуации». Ранее Костюк заменила получившую травму представительницу Хорватии Донну Векич.

В 2023 году 16-летняя Андреева поднялась с 405-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она сумела дойти до второго круга Открытого чемпионата США (US Open), в котором проиграла американке Кори Гауфф. Также благодаря удачному выступлению на Уимблдонском турнире россиянка в первый раз в спортивной карьере в 100 лучших рейтинга WTA.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября игроки украинского футбольного клуба «Хит» отказались пожать руку российскому нападающему португальской команды «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов по мини-футболу. Товарищи россиянина по клубу, увидев это, также отказались пожимать руки соперникам.

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады 8 августа призвал отменить рукопожатия или поклоны на турнирах, в которых соревнуются украинские, российские и белорусские спортсмены.

Это произошло после того, как 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Схватка закончилась победой спортсменки с Украины, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону соперницы. По правилам фехтовального спорта, если спортсмены не жмут руки, поединок считается незавершённым.