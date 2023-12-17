Киев, 17 декабря, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили первую партию дронов-камикадзе украинского производства AQ 400 Scythe («Коса»), сообщил 16 декабря украинский телеканал ТСН.

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Боевая масса беспилотника — 32 кг, дальность полёта до 750 км, скорость — 144 км/ч. Сообщается, что дрон может переносить до 70 кг, но в этом случае снижается и дальность. Запускать их нужно с помощью катапульты.

Украинская сторона заявила, что может выпускать в месяц 100 таких БПЛА и планирует нарастить производство до 500 единиц в месяц. Часть деталей для дронов приходится привозить из Германии и Великобритании.

Американская газета Defense в апреле писала об украинском стартапе One Way Aerospace, который кустарным способом производит беспилотники AQ-400 и AQV-150 Scalpel («Скальпель»). По информации издания, одна из стран, входящих в НАТО, заинтересовалась этим производством.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября командир танкового взвода ВС России с позывным Сова рассказал, что на российские танки устанавливают дополнительную защиту от FPV-дронов — новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она нейтрализует БПЛА, если он подлетает ближе 10 м.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 25 ноября заявил о превосходстве российских средств РЭБ над украинскими. По его словам, российские военные эффективно используют эту защиту, благодаря чему нарастили число ударов беспилотниками по позициям ВСУ.

Старший советник базирующегося аналитического центра «Центр стратегических и международных исследований», полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан 16 декабря высоко оценил защитные экраны, которые российские бойцы устанавливают над траншеями. Эксперт отметил, что это средство позволяет скрыть нахождение солдат от операторов дронов.