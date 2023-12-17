Москва, 17 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ в Москве, где 17 декабря состоится съезд «Единой России». Мероприятие организовано на площадке международной выставки-форума «Россия».

Сергей Фадеичев /POOL /РИА Новости Владимир Путин и генеральный директор выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова

На кадрах, которые опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин видно, как главе государства проводят экскурсию по павильону.

Российский лидер решил осмотреть экспозицию регионов, расположенную в павильоне №75. Его сопровождает гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. Как ожидается, Путину покажут, в частности, стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, политическая партия «Единая Россия» 17 декабря впервые за два года соберётся на съезд, на котором обсудит свои основные задачи на ближайший период и примет решение о поддержке выдвижения действующего президента Владимира Путина кандидатом на выборы главы государства. Мероприятие пройдёт в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, съезд единогласно поддержит выдвижение Путина в качестве кандидата на пост президента России на выборах в 2024 году. Кроме того, на съезде, согласно уставу партии, пройдет плановая ротация 20% состава генсовета.

Путин 4 декабрявпервые посетил выставку «Россия». Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», а также осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

Глава государства заявил, что региональные экспозиции на международной выставке-форуме на ВДНХ являются одними из самых ярких и интересных для посетителей.