Осло, 17 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона, биатлониста Стурла Холм Легрейда отстранили от гонки третьего этапа Кубка мира за случайный выстрел в отеле. Об этом 17 декабря сообщил телеканал NRK.

ТАСС/IMAGO/Fotostand / Hettich Биатлонист Стурла Холм Легрейд

Во время тренировки в отеле спортсмен случайно выстрелил во время холостого тренажа. Выстрел попал в стену, никто не пострадал.

«Мне просто придётся принять все последствия. Вчера я несколько часов пробыл в полиции, написал отчёт, они оформляют документы и все формальности, но сказали, что последствий, скорее всего, не будет», — заявил биатлонист.

Легрейд — олимпийский чемпион в мужской эстафете, пятикратный чемпион мира, трёхкратный серебряный призер мирового первенства и обладатель множества других наград.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле Эйнар Бьорндален заявил, что надеется на скорое возвращение биатлонистов из России и Белоруссии на международные турниры. По мнению спортсмена, пока необходимо смириться с решением Международного союза биатлонистов об их недопуске, и, как он отметил, до завершения боевых действий на Украине ситуация не изменится.