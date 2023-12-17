Москва, 17 декабря, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Во Франции скончался советский, грузинский, французский кинорежиссёр Отар Иоселиани. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Отар Иоселиани

«Ушёл Отар Иоселиани — великий кинорежиссёр, потрясающий человек и мой ближайший друг», ― написал он в Telegram-канале.

Это произошло ночью 17 декабря. Режиссёру было 89 лет. О причинах смерти Рост не сообщил.

Российский кинокритик и сценарист Лариса Малюкова отреагировала на смерть режиссёра и поэта.

«Он и во Франции позволял себе жить, как жил, и снимать только то, что хотел снять. Французы думали, что импрессионистическая «Охота на бабочек» ― французское кино, а Иоселиани говорил, что это его самый грузинский фильм», ― написала она в Telegram-канале.

Кинокритик добавила, что картины Иоселиани можно сравнить с музыкой, но выстроены они с математической точностью, при этом многие из них изначально нарисованы чуть ли не по кадру.

«В его фильмах много воздуха, будто бы движение их подчинено не расчёту, а настроению, импровизации. Так много воздуха, что после просмотра легче дышать», ― отметила она.

Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе. Учился на механико-математическом факультете МГУ. В 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1962 году он снял первый короткометражный фильм «Акварель». А одной из самых известных картин стала «Жил певчий дрозд».

Режиссёр выступил также в качестве автора картин «Листопад», «Пастораль», «Утро понедельника», которые получили международные награды, включая приз ФИПРЕССИ.

С начала 1980-х годов Иоселиани начал работать во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных картин.

В 1984 году он стал Народным артистом Грузинской ССР. Трижды отмечался специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале, получал «Серебряного медведя», дважды премию «Ника», а также ряд других наград.