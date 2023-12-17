Москва, 17 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом 17 декабря сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин

«Ключевая тема — события на Украине и вокруг неё», — сказал журналист.

Путин примет участие в заседании совета законодателей. Его заседание приурочено к 30-летию Совета Федерации. Помимо этого, глава государства проведёт заседание совета по стратегическому развитию национальных проектов и совещание с членами Совбеза России.

Ожидается, что на неделе президент откроет новые объекты транспортной инфраструктуры, а также встретится с победителями чемпионата по профессиональному мастерству.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 января заявил, что целями спецоперации по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях. Президент отмечал, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа, таким же характером, какие на протяжении веков отличали защитников Отечества.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в феврале указал на то, что Россия выполняет определённые цели в ходе СВО. Он добавил, что пока в Москве исходят из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры.