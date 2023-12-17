Москва, 17 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом 17 декабря сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«В Козельском соединении провели загрузку ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку. Козельское соединение — первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования», — заявили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Минобороны показало кадры пусков «Ярсов» в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. На видео показали пуски с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке.

Позднее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия впервые в истории опередила конкурентов по ракетно-ядерной отрасли. По его словам, это гарантирует стране безопасность на десятилетия вперед, а реализация стратегии нацбезопасности сохранит стабильность и нарастит потенциал во многих областях.