Москва, 17 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла до 245 военных на южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации, сообщил 17 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении отражены две атаки ВСУ, потери противника составили до ста военных», — говорится в сообщении.

На этом направлении российские военные ликвидировали артсистему М777 и РЛС американского производства. Также военные уничтожили живую силу и технику трёх бригад территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Конашенков уточнил, что на херсонском направлении потери украинских сил составили до 95 военных.

За сутки ВСУ потеряли до 50 военных на Запорожском направлении.

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