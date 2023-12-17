Москва, 17 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В зимнее время полезно пить напитки с большим содержанием витаминов. К таким относятся чай с корицей, гвоздикой и душистым чёрным перцем. Этот напиток обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. О полезных напитках в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова.

Ralph Kerpa//Global Look Press

Имбирь, лимон и мёд, содержащие аскорбиновую кислоту и витамины группы В, способствуют улучшению циркуляции крови и укрепляют иммунную систему организма. В то же время для стимуляции работы почек и укрепления стенок сосудов, добавила Утюмова, помогает травяной чай с мятой, розмарином и эхинацеей.

«Розмарин стимулирует работу почек и способствует укреплению стенок сосудов. Мята обладает противовоспалительным, противомикробным и желчегонным действием. Эхинацея содержит витамины С, А, Е, что поможет быстрой регенерации повреждённых тканей организма», — рассказала доктор.

Горячий шоколад с мёдом и корицей богат антиоксидантами, железом и фосфором. Этот состав помогает активизировать мозговую деятельность, улучшить настроение и помочь предотвратить заболевание вирусной инфекцией.

Врач обратила внимание на глинтвейн, рекомендовав приготовить безалкогольный вариант этого напитка на основе грушевого сока с добавлением корицы, гвоздики, бадьяна.

«Сок из груши богат калием и антиоксидантами, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, он содержит сорбит, оказывающий желчегонный эффект, и полезный для кожи, волос, ногтей витамин В7. Бадьян содержит витамины А, С, фосфор, калий, кальций, за счёт чего наделяет напиток успокаивающим, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием», — сообщила она.

Алкогольные напитки, употребляемые на улице, помогают расширению поверхностных кровеносных сосудов. После этого в них повышается кровенаполнение и по этой причине происходит быстрая потеря организмом тепла, отметила врач.

Как сообщало 11 декабря ИА Регнум, к забирающим энергию продуктам диетолог Татьяна Жаровская отнесла фастфуд и алкоголь. По её словам, сухарики, чипсы или булочка с жареной котлетой будут забирать энергию, так как на их переваривание организм тратит слишком много ресурсов. Алкоголь отрицательно влияет на печень, вызывая её дисфункцию.