Выборг, Санкт-Петербург, 17 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Молодого мужчину из Санкт-Петербурга объявили в розыск за совращение несовершеннолетней. Об этом стало известно 17 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Инцидент произошёл ещё летом, в июле, но об обстоятельствах стало известно лишь сейчас. Как оказалось, 24 июля в элитном коттеджном посёлке в Выборгском районе 21-летний парень дал 14-летней девочке психотропное вещество, после чего совратил её. В отношении него возбудили уголовное дело, но, по имеющейся информации, он сейчас находится в Израиле. Об этом сообщил телеканал «78».

Как сообщало ИА Регнум, в июне петербургские правоохранители начали розыск 18-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Преступление он совершил на вечеринке в ночь на 23 июня. Впоследствии пострадавшая девочка рассказала о случившемся психологу. Гости вечеринки были в курсе возраста девочки, так как она сама о нём рассказала, но одного из участников мероприятия это не остановило.