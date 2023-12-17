Киев, 17 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Длившийся два десятилетия между Украиной и Румынией спор о строительстве судоходного канала Дунай ― Чёрное море удалось разрешить. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

(сс) CristianChirita

Он добавил, что украинские власти согласились выполнить требования Бухареста.

«На полях девятого совещания сторон конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению её требований при строительстве канала «Дунай ― Чёрное море» разрешен», — написал украинский министр в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Стрелец пояснил, что Украина проделала большую работу по приведению проекта канала в соответствие с требованиями Конвенции Эспо. Кроме того, отметил глава ведомства, Киеву не безразличны добрососедские отношения с Бухарестом и соблюдение норм международного права.

Как сообщало ИА Регнум, движение по первой части канала в дельте Дуная запустили в августе 2004 года. Технико-экономическое обоснование разрабатывала компания «Укринвестэкспертиза». Строительство вело государственное предприятие «Дельта-Лоцман» (Николаев). Длина канала ― около 170 км. Глубина баровой (отмелевой) части судового хода ― более 8 м.

Глубоководный судовой сход проложен по территории Дунайского биосферного заповедника, входящего в мировую сеть резерватов ЮНЕСКО. Из-за этого уже в сентябре того же года Еврокомиссия выразила протест Киеву в связи с продолжением строительства канала. Украину призвали прекратить дальнейшие работы до выяснения возможных последствий для природы.

Среди прочего, Румыния заявила, что оспорит сооружение канала и подаст на Украину в Международный суд в Гааге. В Бухаресте посчитали, что оно приведёт к поднятию уровня воды в Дунае и нанесёт серьёзный экологический ущерб.