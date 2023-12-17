Москва, 17 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, как получил свой первый в жизни автомобиль. По словам главы государства, это был «Запорожец».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент вспомнил, что, когда его мать уже вышла на пенсию, она продолжала работать санитаркой в больнице, где ей однажды выдали лотерейный билет. Она забросила его и забыла проверить, но оказалось, что он выигрышный и выигрыш — автомобиль.

«Запорожец» выиграла. Я потом на нём очень долго ездил. Родители же могли продать билет и купить кооперативную квартиру. Прибрести её не было никаких шансов с учётом скромных доходов семьи. Я не сомневался, что они так и сделают, но абсолютно неожиданно для меня мама вдруг говорит: «Возьмём машину. Пусть сынок ездит», — поделился Путин.

Перед этим президент рассказал, почему запомнил материнскую любовь на всю жизнь. Российский лидер поделился, что, когда ему было три года, он набедокурил и мать поставила его в угол. Путин вспомнил, как потом она ходила рядом и спрашивала, будет ли он просить прощения, а затем, не вытерпев, взяла на руки и начала «зацеловывать во все места».