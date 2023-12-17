Днепропетровск, Украина, 17 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. На Украине повестки в военкомат начали раздавать в торгово-развлекательных центрах. Облаву сотрудники территориального центра комплектации устроили в Днепропетровске, сообщило 17 декабря украинское издание KlymenkoTime.

Klymenko Time

Издание опубликовало фото, на котором сотрудники военкомата зашли в ТРЦ и окружили мужчину возле одного из бутиков.

Накануне, 16 декабря, аналогичные рейды прошли в Киеве, Ивано-Франковске, Одессе, Львове, Кривом Роге.

В Киеве сотрудники военкоматов побывали в тренажёрных залах, ресторанах, в том числе в «Веранде на Днепре», сообщило украинское издание «Страна. ua». Повестки вручали и персоналу, и гостям. Сотрудников военкомата сопровождали полицейские и сотрудники СБУ.

В Одессе сотрудники военкоматов провели рейды в маршрутках. При этом их сопровождали сотрудники полиции. Побывали военкомы и в ресторанах.

Во Львове провели «мягкую мобилизацию» на улицах. Сотрудники военкомата обращались к прохожим, агитируя их идти в армию и рассказывая о преимуществах службы по контракту.

Кроме того, во Львове накануне, 16 ноября, произошёл инцидент в одном из ТРЦ. Силовики в жёсткой форме задержали мужчину в гражданской одежде. Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая уточнила, что полиция задержала пьяного человека, который агрессивно вёл себя. Он оказался мобилизованным, выполняющим хозяйственные функции в части и находящимся в увольнении.

Безуглая 17 декабря сообщила, что на Украине на воинский учёт поставят женщин и что готовится соответствующий законопроект. Также для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы отменят отсрочку от мобилизации.