Уфа, 17 декабря, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский стал первым в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе.

Михаил Синицын/ТАСС Белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский

Лазовский прошёл дистанцию с результатом 42 минуты 3,3 секунды с двумя промахами на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял Александр Логинов, отставший от победителя на 25,6 секунды при трёх промахах, тройку призеров замкнул Антон Бабиков (отставание +32,8 секунды и три промаха).

У женщин масс-страт выиграла Виктория Сливко, финишировавшая за 38 минут 37,3 секунды и допустившая один промах. Второй стала Анастасия Егорова (+12,2 секунды и два промаха), третьей — Наталья Гербулова (+16,7 секунды и два промаха).

Следующий этап Кубка Содружества должен состояться в январе в белорусских Раубичах.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады, биатлонист Эдуард Латыпов выиграл в масс-старте на дистанции 15 км на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Спортсмен финишировал за 42 минуты 17,9 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Российская спортсменка Анастасия Гореева 18 ноября победила в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Её победный результат составил 34 минуты 14,4 секунды при двух промахах.