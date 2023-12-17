Москва, 17 декабря, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что запомнил материнскую любовь на всю жизнь. О том, как мать поставила в угол, а затем, не вытерпев, начала зацеловывать, президент рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Безусловная, абсолютная материнская любовь. Вот я это запомнил и несу с собой по жизни», — сказал глава государства.

Российский лидер рассказал, когда ему было три-четыре года, он что-то сделал не так и мать поставила его в угол. Путин вспомнил, как мать ходила рядом и спрашивала его, будет ли он просить прощения, а затем, не вытерпев, взяла на руки и начала «зацеловывать во все места».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18 января рассказывал, что у его матери Марии в блокадном Ленинграде украли продуктовые карточки. Она подошла получать хлеб, а кто-то внезапно ударил по её руке и убежал.

Об этом случае он вспомнил при посещении мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, когда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал президенту витрину с хлебными карточками, цвет которых меняли каждый месяц, «чтобы не было жуликов».