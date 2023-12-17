Киев, 17 декабря, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала фото военного Вооружённых сил Украины (ВСУ), тело которого несколько дней не могут вывезти с передовой.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надеюсь, что такие случаи не частые, но лучше знать тем, кто в подразделениях», — сообщила депутат.

Безуглая раскрыла отрывок беседы с военным. В нём он рассказал, что каждый день украинские военные проходят мимо тела и не берут его из-за нехватки ресурсов. Он также рассказал ей о бюрократии в войсках.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря президент России Владимир Путин заявил, что у Украины нет будущего, так у неё нет ни собственной базы, ни идеологии, ни промышленности, ни денег.

В Минобороны России 15 декабря сообщили, что украинская армия за неделю потеряла более 600 военных на южнодонецком и до 1100 военных на краснолиманском направлениях.

При этом Путин сообщал, что общие потери ВСУ с начала контрнаступления составили 90 тысяч человек. ВСУ также лишились 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов. Во Франции в ноябре подсчитали, что с начала спецоперации в феврале 2022 года украинская армия потеряла минимум 200 тыс. бойцов и офицеров.