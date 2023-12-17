Вашингтон, 17 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Лидеры западных стран с начала украинского конфликта сознательно преуменьшали его сложность для жителей своих стран. Об этом 17 декабря написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам автора публикации, западные политики заставили своих избирателей считать, что конфликт вокруг Украины окажется легче, чем он есть на самом деле, как в вопросе поставок оружия ВСУ, так и финансовой поддержки Киева. В результате этого усталость от конфликта на Украине стала проблемой, созданной самим Западом.

В качестве примера в статье привели обещание Евросоюза поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов, которое из-за ограниченности производственных мощностей так и не было выполнено.

Издание также пишет о «заметном сдвиге» в общественном дискурсе стран Запада, происходящем несмотря на решение Евросоюза начать переговоры о членстве Украины и обещание предоставления Киеву финансовой помощи в размере €50 млрд. Теперь в западных СМИ больше говорят не о единстве Украины, а о внутриполитических разногласиях в Киеве и истощении лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря американская газета The Washington Post написала, что приехавший на этой неделе в Вашингтон с визитом Зеленский оказался втянутым в ожесточённый внутриполитический спор в США. По данным издания, у главы киевских властей не было «обычного энтузиазма» по поводу этого и по поводу боевых действий.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 17 декабря заявил, что Киев упустил возможность заключить мирное соглашение на выгодных для себя условиях и теперь любой договор о мире станет означать капитуляцию Украины. Он напомнил, что в июне президент России Владимир Путин показал проект мирного соглашения между двумя странами, который уже парафировал Зеленский. Однако затем Британия и США убедили Киев отвергнуть договор.