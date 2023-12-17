Москва, 17 декабря, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Подобные рынку «Садовод» места стали своеобразными гетто или анклавами, где мигранты чувствуют себя главными. Поэтому необходимо усиливать рейды и ужесточать меры в отношении иностранцев, нарушающих порядок в России. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Валерий Мельников / РИА Новости

Ранее на рынке «Садовод» в Москве произошёл конфликт между мигрантами из Таджикистана и представителями правоохранительных органов. В итоге полицейские задержали более 80 иностранцев. Против мигранта, нанёсшего ножевые ранение полицейскому, возбудили уголовное дело.

По мнению Михайлова, в подобных «Садоводу» местах нужны масштабные рейды и проверки в отношении всех работающих там иностранцев. Кроме того, такие торговые точки необходимо реформировать.

«Это, по сути, закрытые гетто, анклавы. Там не выполняют законы РФ. Причём там регулярные разборки между представителями разных государств, ведь там и узбеки, и таджики, и китайцы — кого там только нет. И там требуется масштабная зачистка и рейд. Сейчас ситуация уже запущенна», — отметил Михайлов.

Он обратил внимание на то, что миграционная политика в России уже сейчас вызывает большое количество вопросов, но отметил, что есть и предложения, которые касаются, в первую очередь, пересмотра существующих правоприменительных мер по отношению к мигрантам. Эксперт напомнил, что и президент Владимир Путин подчёркивал, что прежде всего нужно учитывать интересы своих граждан. Очевидно, что места, подобные «Садоводу» перестали быть абсолютно безопасными для российских граждан.

«Давно уже говорили, что неконтролируемые потоки миграции — это зло для России. И мы сейчас видим достаточно поздно развернувшуюся борьбу с незаконной миграцией, когда проводят рейды, проверки, в том числе и миграционных служб, где могли выдавать документы с нарушениями. И с этим нужно что-то решать. Думаю, что наказания нужно ужесточать, и это получит одобрение у коренного населения России», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, одной из проблем стали нарушения в работе миграционных служб России, когда могли выдавать разрешения на работу и временное гражданство даже тем, кто имел судимость и проблемы с законом. К тому же, многие приезжие плохо знают не только русский язык, но и культуру, и законы российского государства. Михайлов уверен, что в местах скопления мигрантов живут по своим правилам и законам, там своя иерархия.

«И там, куда они устраиваются работать, своя иерархия. Там своё руководство, своя служба безопасности, свои законы. Они плохо относятся к российской власти, к стражам порядка, потому что у них есть своя внутренняя власть. И не надо заискивать с диаспоральными структурами, потому что закон для всех один — нарушил — выгнали, арестовали», — добавил Михайлов.

Он также допустил, что ситуация может привести и к межконфессиональным разногласиям. Так, россияне будут задаваться вопросом, почему в отношении приезжих, позволивших себе конфликтовать с правоохранительными органами, применили санкции по административному кодексу в то время, когда действия граждан России приравнивали к экстремизму. Как известно, в отношении большинства из участвовавших в потасовке на рынке «Садовод» составили лишь административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства.

Также Михайлов обратил внимание на необходимость реформ в бизнесе и трудоустройстве, потому что сейчас предприниматели пользуются возможностью массово привлекать на работу мигрантов, готовых работать за малые деньги. По мнению эксперта, местные жители таким образом лишаются возможности трудоустроиться. Кроме того, важной проблемой, связанной с мигрантами, остаётся их участие в сбыте и товарообороте наркотиков, считает эксперт.

«Это рассадник преступной активности. Нужно наказывать!» — уверен Михайлов.

Мигрант из Таджикистана напал на полицейского на столичном рынке «Садовод». Конфликт, ставший следствием неподчинения законным требованиям представителя власти вечером 15 декабря, едва не перерос в массовую драку с участием мигрантов и правоохранителей. В конечном итоге полиция задержала более 80 иностранцев, участвовавших в беспорядках.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против задержанного мигранта по статье о применении насилия и оскорблении представителя власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2024 года. В соответствии с санкциями статей злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы и до года исправительных работ.