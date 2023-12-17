Лас-Вегас, США, 17 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян проведёт следующий поединок с китайским спортсменом Сун Ядуном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 299 в марте 2024 года. Об этом 17 декабря говорится в сообщении UFC в соцсети Х (бывший Twitter).

Zuma\TASS Петр Ян

Турнир UFC 299 состоится 9 марта 2024 года Майами. На нём также пройдут поединки между британцем Майклом Пэйджем и американцем Кевином Холландом, между австралийцем Джеком Делла Маддаленом и бразильцем Гилбертом Бернсом, а также между ирландцем Иэном Гэрри и американцем Джеффом Нилом.

Пётр Ян — бывший чемпион UFC легчайшем весе. В активе 30-летнего российского спортсмена 16 побед и пять поражений. В активе 21-летнего Сун Ядуна 21 победа, семь поражений и одна ничья, а также один поединок, признанный несостоявшимся.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта Пётр Ян проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу спортсмену из Грузии.

Представитель UFC 12 декабря заявил, что организация пока не планирует увольнять Петра Яна. Он назвал российского спортсмена ярким и медийным.