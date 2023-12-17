Брянск, 17 декабря, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Динамику самочувствия подростков, которые пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске 7 декабря, врачи оценивают как положительную, заявил 17 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко.

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«Хорошо. Динамика положительная», — сказал Мурашко по поводу сделанных медиками выводов.

Как сообщало ИА Регнум, в результате стрельбы, которую 7 декабря устроила ученица восьмого класса гимназии в Брянске, погибли двое подростков, включая саму стрелявшую. Кроме того, пятеро учащихся пострадали.

Стреляла Алина А. из ружья, которое взяла у своего отца, завернула в миллиметровку и принесла в школу в пакете для сменной обуви. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Отца задержали, предъявив ему обвинения в доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и в небрежном хранении оружия (ч. 2 ст. 224 УК РФ). Его заключили под стражу, но затем заменили меру пресечения на запрет определённых действий.

Силовики задержали также замдиректора школы Ларису Католикову, директора охранного предприятия Сергея Поддубного и сотрудницу охраны Галину Черткову.