Перемышль, Польша, 17 декабря, 2023, 13:27 — ИА Регнум. На территории Польши скопилось 2150 грузовиков, водители которых ожидают въезда на Украину, сообщили 17 декабря в польской госпогранслужбе.

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейчас три направления на Украину остаются заблокированными, и больше всего машин находится возле КПП «Шегини — Медыка», сообщило агентство «РБК-Украина».

Как сообщало ИА Регнум, с 6 ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они пытаются заставить власти отменить льготы для украинских транспортных компаний, которые Варшава ввела по решению Еврокомиссии после начала СВО.

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 12 ноября сообщил, что в очереди на границе с Польшей умер 54-летний украинский водитель. Он скончался в кабине своего грузовика перед КПП «Дорохуск — Ягодин».

Ещё один дальнобойщик в ожидании въезда на Украину скончался в ночь на 23 ноября, простояв в очереди почти трое суток. После этого Киев направил ноту польскому МИД.

С 27 ноября блокада в районе КПП «Шегини — Медыка» стала круглосуточной. Польских перевозчиков не устраивает применение украинскими конкурентами методов недобросовестной конкуренции.

Сегодня, 17 декабря, стало известно о гибели третьего украинского дальнобойщика в очереди на границе с Польшей.