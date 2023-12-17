Пекин, 17 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Коммерческая ракета-носитель Hyperbola-1 успешно вывела спутник на околоземную орбиту. Об этом 17 декабря сообщило информационное агентство «Синьхуа».

i-space.com.cn Hyperbola-1

Ракету запустили с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 15:00 по пекинскому времени (10:00 мск), после чего она успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту космический аппарат DEAR-1.

Это был шестой запуск ракеты Hyperbola-1. Ранее сообщалось, что эти коммерческие ракеты 2019 года создаёт и запускает китайская частная аэрокосмическая компания i-Space.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря российский метеорологический спутник «Арктика-М» № 2 успешно вывели на околоземную орбиту. Этот космический аппарат предназначен для мониторинга гидрометеорологической обстановки в Арктике и на прилегающей к ней территориях.

Пресс-служба американской компании SpaceX 3 декабря сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 успешно доставила в космос новую партию из 23 мини-спутников для группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Использованная шесть раз первая многоразовая ступень ракеты-носителя после отделения вернулась на управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Атлантическом океане.