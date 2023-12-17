Ижевск, 17 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Семь человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем в Удмуртии 17 декабря, сообщила пресс-служба республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям.

МЧС Удмуртии

Дежурная служба получила сообщение о ДТП в 07:45 (06:45 мск). Столкновение произошло на 251-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» между деревней Малые Мазьги и селом Чутырь в Игринском районе.

По предварительным данным, автомобиль Lada Vesta столкнулся с микроавтобусом «Газель-Next», ехавшим из Глазова в Ижевск, из-за чего последний съехал в кювет. В автобусе было 17 человек, в том числе восемь детей.

МЧС Удмуртии

«Пострадали семь человек (в том числе двое детей), все пассажиры микроавтобуса направлены в лечебное учреждение п. Игра для углубленного осмотра», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают причину ДТП. Для ликвидации последствия аварии привлекли 13 человек и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября на западе Москвы автобус «Мосгостранса» въехал в столб. В аварии пострадали четыре человека, на место прибыли четыре машины скорой помощи.

В Забайкальском крае 16 декабря опрокинулся грузовик «Урал», перевозивший рабочих. В аварии погиб один человек, пострадали семеро. По данным местного управления МВД, водитель автомобиля не справился с управлением и грузовик съехал в кювет.