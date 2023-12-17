Липецк, 17 декабря, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В результате атаки украинских беспилотников самолётного типа в ночь на 17 декабря в Липецкой области никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолётного типа. Жертв и разрушений нет», — сообщил Артамонов.

Он отметил, что Липецкую область украинские беспилотники пытались атаковать впервые, и призвал земляков сохранять спокойствие.

По словам губернатора, власти приняли меры для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктур, предполагая, что вероятность подобных событий существует.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны утром 17 декабря распространило информацию об атаке беспилотников ВСУ на три российских региона — Липецкую, Волгоградскую и Ростовскую области. Ведомство уточнило, что российские силы ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона самолётного типа.

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал. Большую часть дронов уничтожили.

Позже Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ двумя дронами на Волгоградскую область. По данным губернатора Андрея Бочарова, в регионе нет пострадавших.