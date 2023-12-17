Москва, 17 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Автобус «Мосгостранса» врезался в столб на западе Москвы. Об этом 17 декабря сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл на Веерной улице напротив дома №20 около 11:00 мск.

«Автобус «Мосгортранса» врезался в мачту освещения. Пострадали четыре человека», ― добавил собеседник агентства.

Сейчас пострадавших осматривают медики. На место происшествия прибыли четыре кареты скорой помощи и два экипажа ГИБДД.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают.

В Москве третий день продолжаются рекордные снегопады, которые принёс циклон «Ваня». Дорожная ситуация остаётся сложной.

17 декабря в столице обновился суточный рекорд снежного покрова. По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на базовой станции столицы ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась за прошедшие сутки на 1 сантиметр и составила 38 сантиметров. Это стало самым высоким значением для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений.

Ранее рекорд принадлежал 1941 году ― 36 сантиметров.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 декабря массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на 21 километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Больше других пострадали два автомобиля такси с пассажирами. Один из них на скорости въехал в бетонное ограждение трассы. Однако, несмотря на существенные повреждения транспортных средств, ни водитель, ни пассажиры такси не пострадали.

По версии одного из водителей такси, ДТП произошло по вине большегрузных автомобилей. Один грузовик подрезал второй, и оба не справились с управлением.