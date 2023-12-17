Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В ночь на 17 декабря Киев предпринял попытку массовой атаки дронами на Ростовскую область. Её успешно отразили. Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолётного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска», ― написал Голубев в Telegram-канале.

По данным главы региона, большую часть беспилотников уничтожили. При этом в результате атаки никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, только в ноябре в Ростовской области системы противовоздушной обороны сбили как минимум пять воздушных целей.

Украинский беспилотник над территорией Ростовской области российские средства ПВО сбили 21 ноября. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа Минобороны пресекло около 12:00 мск.

Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать Ростовскую область 27 ноября. Дрон сбили в 09:30 мск в Каменском районе. Последствий от падения беспилотника на земле не зафиксировали.

Несколько дней спустя российские силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник самолётного типа в небе над регионом.

По данным Минобороны, в ночь на 17 декабря российские системы ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских беспилотных летательных аппарата. БПЛА атаковали три региона России: Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области.