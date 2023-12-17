Нумеа, Франция, 17 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали у берегов Новой Каледонии (заморская территория Франции) в Тихом океане. Об этом 17 декабря сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Imago/TASS

По информации центра, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 133 километров в восточном направлении от населённого пункта Тадине, в котором проживают порядка 7,4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало, угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря около побережья Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился на расстоянии 221 километр в юго-западном направлении от столицы Самоа — города Апиа с населением 40 тысяч человек.

У берегов Перу утром 10 декабря зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8. Очаг подземных толков залегал на глубине 31 километр.