Киев, 17 декабря, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что усилия канцлера Германии Олафа Шольца для преодоления вето Венгрии в начале переговоров Евросоюза с Киевом войдут в историю. Он рассказал об этом 16 декабря в интервью немецкой газете Bild.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите Европейского совета

«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдёт в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», — сказал он.

По мнению Кулебы, действия Шольца на этой неделе вызвали «искреннее и заслуженное восхищение» у жителей Украины. Глава МИД заявил, что в мае 2022 года в ходе визита в Берлин его призывы к немецким властям взять на себя руководящую роль почти не были услышаны.

«Германия не хочет руководить», — говорили мне эксперты и политики в Берлине. Я рад, что с тех пор политические решения Германии изменились», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза приняли решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в организацию. Грузии решили предоставить статус кандидата на вступление.

Позднее в этот же день газета Politico написала, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, в котором лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о членстве Украины в сообществе, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. По мнению главы немецкого правительства, благодаря этому Орбан сможет заявить, что не голосовал за такое решение.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 декабря назвала решение саммита ЕС о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии сомнительным и политизированным, так как обе эти страны не просто не соответствуют, а прямо противоречат критериям организации. Она уточнила, что населению европейских стран придётся оплачивать непомерно высокую цену конфронтационной политики ЕС и последствия их конъюнктурных решений по Украине и Молдавии.