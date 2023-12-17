Москва, 17 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Американское руководство вынуждено будет считаться с Россией и искать с Москвой точки соприкосновения, заявил 17 декабря президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Известия/ Константин Кокошкин

«Точки соприкосновения им придётся с нами находить, потому что им придётся с нами считаться», — сказал Путин.

Президент, комментируя заявления из Белого дома о планах России напасть на страны НАТО, назвал их абсолютно нелепыми. Произнося подобные вещи, президент США Джо Байден пытается обосновать свою ошибочную политику на российском направлении, отметил Путин.

У России причин для нападения на страны НАТО нет, отметил президент. Россия не видит ни политического смысла, ни экономического в том, чтобы начинать войну со странами альянса. Напротив, Москве выгодно развитие отношений, но у США другие планы.