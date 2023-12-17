Москва, 16 декабря, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Победители конкурса «Лидеры России» встретились на итоговом мероприятии клуба лидеров «Эльбрус». Собравшиеся подвели итоги работы сообщества победителей, приняли участие в церемонии награждения и присоединились к акции «Ёлка желаний». Церемонию награждения членов «Эльбруса» открыл первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

По его словам, истинное лидерство проявляется в моменты вызовов, и, если человек по-настоящему в чём-то убежден, он способен передать свои убеждения.

«Поскольку каждый член клуба «Эльбрус» — победитель или участник конкурса «Лидеры России», само название обязывает быть таким примером. Хочу сказать спасибо за то, что в момент вызова вы все этим примером являетесь», — сказал Кириенко.

Гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров наградил 20 самых активных членов клуба благодарственными грамотами.

Общая встреча победителей состоялась в пятый раз, и на ней традиционно подвели итоги уходящего года и вклад участников в общественные проекты. Председатель клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» и депутат Госдумы Татьяна Дьяконова отметила, что инициативы клуба актуальны и своевременны для страны.

«Одна из главных ценностей — помощь другим. Миллионы людей по всей стране сегодня становятся волонтёрами, это наша российская потребность на протяжении всей истории, заботиться о других, приходить на помощь. Неслучайно визитной карточкой нашего клуба, который активно прирастает, стало интеллектуальное волонтёрство», — заявила она.

Интеллектуальное волонтёрство — главный принцип флагманского проекта клуба «Обучающие экспедиции». В 2023 году команда «Лидеров России» решала такие задачи, как снижение числа разводов, снижение возраста вступления в брак, создание условий для роста числа многодетных семей. В числе проектов, принятых к внедрению в Калужской области, оказались цифровые платформы «Академия семейных отношений» и «Няня-волонтёр». В Рязанской области разработана концепция семейного мероприятия «Фестиваль Петра и Февронии». В Липецкой области планируются к запуску факультативные уроки о семейной жизни для школьников, охватывающие все сферы семейных отношений.

В церемонии награждения принял участие ректор мастерской управления «Сенеж», замгендиректора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин и председатель Координационного совета ОП РФ по развитию сообществ молодых специалистов и президент ассоциации «МАКО» Ольга Голышенкова. В завершение мероприятия члены «Эльбруса» приняли участие в добровольческой акции «Ёлка желаний» Всероссийского благотворительного фонда «Мечтай со мной».

Как сообщало ИА Регнум 11 октября, специалист по международным отношениям Арам Акопян из Армении стал 28-м победителем трека «Международный» управленческого конкурса «Лидеры России» и получил российское гражданство в упрощённом порядке. 24-летний аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова живёт в Москве. Свою профессиональную работу связывает с внешнеполитической деятельностью в сфере государственного управления общественно-политическими проектами.