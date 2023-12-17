Екатеринбург, 17 декабря, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Грудного ребёнка, которого нашли в снежном сугробе в Екатеринбурге, перевели в другую больницу. Его состояние удалось стабилизировать. Однако медики пока оценивают его как тяжёлое. Об этом сообщил источник в медицинской среде.

РИА Новости/Виталий Тимкив RIA 8131699.MR.900

«Он в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей», — уточнил собеседник портала «E1.RU».

Изначально младенца доставили в роддом больницы №14. Сейчас он находится в областной детской больнице. Ранее ребёнка подключили к системе жизнеобеспечения, включая ИВЛ. Сейчас врачи проводят обследования и наблюдают за ним, ему оказывают всю необходимую помощь.

Молодые люди, нашедшие ребёнка, пытались навести малыша в медучреждении, но медперсонал в палату их пока не пустил.

Они же рассказали о первой реакции матери, когда к ней пришли полицейские. Она сказала, что девять месяцев назад её изнасиловали и ребёнок был нежеланным. Также, по словам женщины, она до последнего не понимала, что беременна. 20-летния роженица сейчас в реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге женщина решила избавиться от только что родившегося сына, выбросив его на улицу в пакете. Роды прошли в одной из квартир в Орджоникидзевском районе города в ночь на 15 декабря.

В отношении неё возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорождённого. В СК сообщили, что мать осознавала, что из-за низкой температуры на улице мальчик может замёрзнуть и погибнуть. Ребёнку удалось выжить. Его нашёл случайный прохожий и вызвал скорую помощь.