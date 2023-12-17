Москва, 17 декабря, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Вся организация Североатлантического договора (НАТО) является задним двором США. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин заявил, что к украинскому конфликту привело стремление НАТО добраться до российских границ. Глава государства уточнил, что ещё одной причиной стали кровавые события в Донбассе, продолжавшиеся в течение восьми лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 ноября заявил, что НАТО создавали как инструмент конфронтации и сдерживания России. Представитель Кремля подчеркнул, что альянс не отказывается от таких планов.

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