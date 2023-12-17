Триполи, 17 декабря, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Как минимум 61 человек утонул в результате кораблекрушения у берегов Ливии, сообщило ливийское отделение Международной организации по миграции (IOM) в социальной сети X (бывшая Twitter).

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«61 мигрант, в том числе женщины и дети, погиб после трагического кораблекрушения у берегов Ливии», — говорится в сообщении.

Представители организации оказали медицинскую помощь выжившим. Так, 25 человек направили в центр содержания недалеко от Триполи.

Лодка с 86 мигрантами отправлялась из города Зувара в Ливии.

Точная причина инцидента не указывается. Однако считается, что мигранты погибли из-за высоких волн, затопивших судно.

По данным AFP, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран.

Жители Ливии и Туниса являются основными просителями убежища, рискующими опасными морскими путешествиями в надежде добраться до Европы через Италию. Так, 14 июня рыболовецкое судно «Адриана» с 750 пассажирами на борту, направлявшееся из Ливии в Италию, затонуло в международных водах у берегов Греции. По словам выживших, на борту судна находились в основном граждане Египта, Сирии и Пакистана. Только 104 человека выжили.

По данным агентства ООН по делам беженцев, более 153 тыс. беженцев и просителей убежища прибыли в Италию в 2023 году из Туниса и Ливии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года ВМС Ливана и миротворцы ООН спасли более 200 мигрантов с лодки, затонувшей в Средиземном море. Спасти удалось в общей сложности 232 человека. Однако два человека, женщина и ребёнок, погибли.

В сентябре военные в Ливане спасли 27 мигрантов с затонувшей лодки. Спасательная операция проводилась в Средиземном море, в 90 км от Бейрута.