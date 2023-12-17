Берлин, 17 декабря, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Таможенная служба Германии предупредила о возможной конфискации рождественских подарков, пересылаемых из России. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.

TASS/Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

«Ввоз множества товаров различного характера из России запрещён. Под него подпадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие посылки могут содержать целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассу и химические изделия, в том числе косметику.

В немецкой таможне подчеркнули, что никаких исключений в этом вопросе нет, а потому попавшие под санкции товары могут арестовать или конфисковать.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз 10 сентября объявил о запрете на въезд автомобилям, зарегистрированным в России, и на провоз некоторых вещей: косметики, чемоданов, мобильных телефонов, ноутбуков, изделий из кожи и меха, а также средств личной гигиены. Все они попали под санкционные ограничения.

До этого в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны «О внешней торговле» и регламента Евросоюза 833/2024.