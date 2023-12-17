Варшава, 17 декабря, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Украинский водитель умер в очереди на границе с Польшей. Это уже третий скончавшийся водитель с начала блокировки польскими перевозчиками автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил телеканал ICTV.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска «Корчева» со стороны Польши… Наши источники сообщают, что водитель умер», — говорится в сообщении.

Как сообщал ИА Регнум, польские перевозчики начали блокировку КПП на границе с Украиной 6 ноября с целью заставить польское правительство и ЕС отменить введённые после начала СВО льготы для украинских транспортных компаний. Поляки обвинили соседей в недобросовестной конкуренции.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин 15 ноября назвал сложившуюся ситуацию экономической катастрофой.

25 ноября мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» границы с Украиной. Она слишком дорого обходится украинцам, сказал чиновник.

Польские перевозчики с 27 ноября решили круглосуточно блокировать контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Украиной. Они обвинили украинскую сторону в недобросовестной конкуренции: регуляторы на Украине используют коррупционные схемы, чтобы продвигать в обход электронной очереди нужных им перевозчиков.

28 ноября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация, сложившаяся на польско-украинской границе, уже трансформируется в «полувоенный» конфликт с человеческими жертвами. На тот момент очередь грузовых автомобилей на стороне Польши достигла уже 50 км, в ней скончались два украинских водителя.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 10 декабря сообщил, что из-за блокады на границе скопились 3,5 тыс. грузовиков. Он также рассказал, что переговоры по этому вопросу между Киевом и Варшавой ни к чему не привели.