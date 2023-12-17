Москва, 17 декабря, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что в 2000-х годах, несмотря на опыт работы в разведке и на госдолжностях, ему была свойственна наивность. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент эфира Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

РИА Новости/Максим Блинов

«Определённо, наивность, она присутствовала», ― сказал российский лидер.

Глава государства напомнил, что он почти 20 лет проработал в органах госбезопасности и разведки Советского Союза, был заместителем мэра Санкт-Петербурга, директором Федеральной службы контрразведки, секретарём Совета безопасности и председателем правительства. Однако, несмотря на весь этот опыт, в нулевых годах у Путина были наивные представления относительно западных стран.

«Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир, и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации», ― сказал Путин.

Глава государства добавил, что как директор ФСБ он видел поддержку сепаратизма и терроризма на территории России со стороны западных стран, но по своей наивности полагал, что это просто инерция мышления и действий.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 15 октября заявил, что в случае полноценного противоборства Запада с Россией будет совсем другая война, а не проведение специальной военной операции. Глава государства прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем. При этом он подчеркнул, что Россия хочет мира.

Российский лидер подчеркнул, что западные политики своими действиями демонстрируют ангажированность и русофобию, деградация института политики продолжается. Он напомнил, что на протяжении восьми лет западные политики делали вид, что не замечают преступлений Киева в Донбассе. Более того, отметил глава государства, в западных столицах проявления русофобии не просто не замечают, но даже поощряют те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов.

Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря подчеркнул, что Россия не портила отношения с Европой. Это Россию пытались задвинуть на второй, третий план, пренебрегая её интересами. Он добавил, что Москва десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, а впоследствии Запад пошёл на госпереворот в этой стране, после которого в России поняли, что Москве не дадут выстроить нормальные отношения с этой страной.