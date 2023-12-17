Лондон, 17 декабря, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Шансы Вооружённых сил России на победу в украинском конфликте всё увеличиваются. Такое мнение высказал вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл, его слова 16 декабря привело издание Daily Express.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Преимущество России на поле боя становится всё более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем», — отметил британский военный.

По словам Белла, ставка президента России Владимира Путина на усталость западных стран от конфликта сыграла свою роль и Киев пребывает в уязвимом положении из-за дефицита оружия и неясных перспектив продолжения помощи.

«Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от Соединённых Штатов задерживается из-за блокирования законопроекта в Конгрессе. Все эти ссоры играют на руку Владимиру Путину», — отметил он.

Эксперт уточнил, что выборы президента США могут только ухудшить ситуацию для Киева, так как непонятно, как будет относиться к украинскому конфликту новая американская администрация, но «не похоже, что это будет полезно для Украины».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 10 декабря заявил, что у Украины нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, а значит, у неё нет и будущего. Глава государства подчеркнул, что всё вышеперечисленное есть у России.

Президент 14 декабря отметил, что уверен в победе России в спецоперации. В сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу в ходе специальной военной операции.