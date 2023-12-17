Херсон, 17 декабря, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Два мирных жителя Херсонской области погибли в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщил 17 декабря Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

Иван Шилов ИА Регнум

«Двое мирных жителей погибли в результате обстрелов левобережья Херсонщины боевиками ВСУ», — сообщил канал со ссылкой на экстренные службы.

Канал напомнил, что днём 16 декабря ВСУ выпустили по региону 55 снарядов из ствольной артиллерии.

Украинская армия обстреляла Алёшки, сёла Крынки и Казачьи Лагеря и посёлок Подлесное в Алёшкинском городском округе, посёлок Днепряны, сёла Обрывки и Корсунка в Каховском районе, посёлок Новая Маячка.

Кроме того, ночью ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Каховке, Каховке, селу Подстепному, Корсункам, Алёшкам, Днепрянам, Крынкам и Голой Пристани.

Как сообщало ИА Регнум, глава Херсонской области Владимир Сальдо накануне, 16 декабря, рассказал об обстреле ВСУ ракетами Новой Маячки.

По данным губернатора, силы ПВО российской армии сбили почти все ракеты ВСУ. Одна взорвалась в месте доставки гуманитарной помощи, и двое помогавших с разгрузкой военнослужащих получили ранения.