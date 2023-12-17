Москва, 17 декабря, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб КХЛ «Салават Юлаев» без каких-либо колебаний отпустил члена своего тренерского штаба Константина Кольцова в сборную Белоруссии, в которой он стал главным тренером на Кубке Первого канала. Об этом 17 декабря рассказал гендиректор команды из Уфы Ринат Баширов.

Петр Ковалев/ТАСС Константин Кольцов

Как отметил в беседе с ТАСС Баширов, игра сборной Белоруссии — это не хоккей «Салавата Юлаева», однако, по его мнению, белорусская национальная команда играет на этом турнире интересно, показывая быстрый хоккей без скучных откатов.

Гендиректор уфимского клуба отметил, что сейчас в хоккее такие тенденции, и рассказал, что на руководство «Салавата Юлаева» перед Кубком Первого канала вышли руководители белорусской федерации хоккея.

«С минским «Динамо» и Федерацией хоккея Белоруссии у нас хорошие отношения, поэтому мы без колебаний отдали им тренера. Хотя, безусловно, у нас время перед второй частью чемпионата, и идёт тренировочный процесс. Для Кольцова это тоже этап роста, всё-таки международный уровень эмоционально, наверное, по-другому ощущается», — сказал он.

В первом матче Кубка Первого канала сборная Белоруссии обыграла команду Казахстана (6:2). В воскресенье, 17 декабря, белорусская команда в заключительном матче встретился с командой «Звёзды и ВХЛ».

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря сборная России уверенно обыграла команду Белоруссии в матче второго тура Кубка Первого канала со счётом 5:3. По итогам встречи российская команда набрала четыре очка и находится на первом месте турнирной таблицы. Следом идут сборные Белоруссии и Казахстана, набравшие по два очка.

Турнир Кубка Первого канала с участием четырёх сборных проходит ежегодно в России с 1996 года. Ранее в нём принимали участие команды Швеции, Чехии и Финляндии.