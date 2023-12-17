Астрахань, 17 декабря, 2023, 09:47 — ИА Регнум. В Астрахани в 5:30 (4:30 мск) потушили пожар, вспыхнувший ночью в административном здании в Советском районе, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Астраханской области

«В 5 час 30 мин (04 час 30 мин мск) на месте пожара в Советском районе объявлена ликвидация», — сообщили в пресс-службе.

Крупный пожар вспыхнул в Советском районе Астрахани в 23:15 по местному времени (22:15 мск).

Как рассказал начальник местного отдела организации пожаротушения Александр Шилин, пожар вспыхнул в административном здании, в котором также находились жилые помещения.

На момент локализации площадь пожара составила 400 квадратных метров. МЧС задействовало 91 человека и 16 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в историческом центре Санкт-Петербурга 14 декабря ликвидировали пожар в архитектурном комплексе Апраксин двор. В результате ЧП никто не пострадал.

Днём ранее в одном из многоквартирных домов в Нижегородской области вспыхнул пожар. Жителей пятиэтажки вовремя разбудила кошка, которая спасла людей от гибели.