Москва, 17 декабря, 2023, 09:39 — ИА Регнум. ДТП с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей произошло на внутренней стороне 21-го км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе. Об этом 17 декабря сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

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«На внутренней стороне 21-го км МКАД (перед развязкой с Каширским шоссе) столкнулось несколько грузовых и легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте автомобильной аварии работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются. В связи с этим движение транспорта по внутренней стороне МКАД перекрыли.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря как минимум один человек погиб и семеро пострадали при опрокидывании грузовика «Урал», перевозившего рабочих в Забайкалье. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

На пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске из-за прорыва трубы столкнулись как минимум 18 автомобилей, включая пассажирский автобус и грузовик. Вылившаяся на дорогу жидкость быстро замерзла и превратила проезжую часть в каток, что и стало причиной массового ДТП.